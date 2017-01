RTL Passion 01:55 bis 02:45 Serien Dance - Der Traum vom Ruhm In der Zwickmühle E 2002 2017-01-08 03:20 Merken Ingrid steht vor einem schweren Dilemma: Rafael Amargo würde sie gerne mit auf Tournee nehmen. Dafür müsste sie allerdings die Schule und Juan verlassen. Juan ist alles andere als begeistert und vermutet, dass Rafael nicht nur berufliches Interesse an Ingrid hat. Die Beziehung der beiden gerät in eine Krise, was Diana mit Schadenfreude beobachtet. Nachdem im Lehrerzimmer eine Rose für sie hinterlegt wurde, traut Adela sich endlich, Cristóbal zum Essen einzuladen. Dann stellt sich jedoch heraus, dass nicht Cristóbal, sondern ihre kleine Schwester Marta ihr die Rose geschenkt hat. Für ein Zurück ist es jetzt allerdings zu spät die Einladung ist ausgesprochen. Unterdessen leidet Silvia unter der Fehlgeburt und zieht sich mehr und mehr zurück. Das führt auch zum endgültigen Bruch mit Roberto, der sich hintergangen fühlt und deshalb nicht in der Lage ist, Silvia beizustehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alfonso Lara (Juan Taberner) Miguel Ángel Muñoz (Roberto 'Rober' Arenales) Beatriz Luengo (Dolores 'Lola' Fernandez) Mónica Cruz (Silvia Jauregui) Silvia Marty (Ingrid Munoz) Lola Herrera (Carmen Arranz) Beatriz Rico (Diana de Miguel) Originaltitel: Un Paso Adelante Regie: Jesus del Cerro, Juanma R. Pachòn Drehbuch: Daniel Ecija, Pilar Nadal