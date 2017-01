RTL Passion 01:05 bis 01:55 Krimiserie Hinter Gittern - Der Frauenknast Zweite Chance D 2005 2017-01-08 10:55 Merken Brock setzt Daniela unter Druck, denn er hat ihre Bewerbungsunterlagen für sie gefälscht und so dafür gesorgt, dass sie den Job als Schließerin in Reutlitz bekommen hat. Nun soll Daniela ihm als Gegenleistung dabei helfen, Baal zu stürzen. Daniela ist hin- in hergerissen und möchte eigentlich nur den heiß ersehnten Job gut machen... Nancy hat Roxy perfekt trainiert. Der Hund kann nun die Prüfung als Blindenhund ablegen. Für Nancy bedeutet das aber auch, dass die Trennung von Roxy unmittelbar bevorsteht. Wird sie das geliebte Tier abgeben können? David wird die Aufsicht über die gemeingefährliche Cobra übertragen, die unbedingt aus dem Bunker verlegt werden will. Zunächst scheint es, als könne sie David mit ihren Tricks nicht um den Finger wickeln. Doch dann entdeckt David die Cobra blutüberströmt am Boden liegend... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Barbara Freier (Ursula "Uschi" König) Christiane Reiff (Ilse Wünsche) Karin Oehme (Trude Schiller) Katy Karrenbauer (Christine Walter) Heidi Weigelt (Sybille Mohr) Uta Prelle (Birgit Schnoor) Christine Schuberth (Jeannette Bergdorfer) Originaltitel: Hinter Gittern - Der Frauenknast Regie: Rolf Wellingerhof Drehbuch: Johannes Wünsche