RTL Passion 22:05 bis 22:30 Daily Soap Gute Zeiten, schlechte Zeiten D 2016 2017-01-06 03:55 Merken Katrin und Till haben es Jasmin zu verdanken, dass ihr LKW-Klau ohne Folgen bleibt. Doch die Strapazen des Tages haben Till zugesetzt. Katrin bleibt an seiner Seite und weiß einmal mehr, warum sie Till so sehr liebt. Spontan macht sie Till einen Heiratsantrag - und bereut es gleich wieder... Elena ist erschrocken, als Chucho wichtige Unterlagen von Sunny zerstört. Doch Sunny reagiert unkompliziert und macht sogar einen freundschaftlichen Move auf Elena zu. Sie kann sich vorstellen, dass Elena damals sehr unter dem Stalking gelitten hat. Wie groß Elenas Ängste heute noch sind, ahnt Sunny nicht - was ihr beinahe zum Verhängnis wird... Maren langweilt sich in ihrem Kellnerjob. Als sie Leon vorwarnt, dass sie sich nach was Neuem umsehen will, bittet Leon John, einen Aufgabenbereich an Maren abzutreten. Maren ist geschmeichelt, dass auch John sie unbedingt im Mauerwerk halten will. Bis sie seine wahren Beweggründe erfährt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Janina Uhse (Jasmin Flemming) Daniel Fehlow (Leon Moreno) Wolfgang Bahro (Dr. Jo Gerner) Anne Menden (Emily Badak) Ulrike Frank (Katrin Flemming) Jörn Schlönvoigt (Philip Höfer) Originaltitel: Gute Zeiten, schlechte Zeiten