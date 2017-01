RTL Passion 20:15 bis 20:40 Comedyserie Mein Leben und ich Der große Wurf D 2003 2017-01-06 23:25 Merken Alex hat mal wieder Ärger: Nachdem ihr Claudia im Jahr zuvor das Abonnement eines Stadtmagazins geschenkt hat, bekommt sie nun Mahnungen, da sie das Abo nicht gekündigt hat. Sie sieht nicht im Geringsten ein, die Zeitschrift weiter zu beziehen - und zu bezahlen - und schickt daher der Redaktion einen gepfefferten Brief, nicht ohne eins ihrer Schwarz-Weiß-Fotos beizulegen. Der abgelichtete Hundehaufen soll ihrer Absage Nachdruck verleihen. Der Brief hat einen gewissen Erfolg, denn die Redaktion findet ihn so originell, dass sie Alex anbieten, zu einem Vorstellungstermin vorbei zu kommen. Alex' teilt die spontane Begeisterung von Claudia und Niko über das Jobangebot nicht, insgeheim fühlt sie sich aber doch geschmeichelt, was sie den Freunden gegenüber niemals zugeben würde. Schließlich entscheidet sie sich, den Vorstellungstermin wahrzunehmen und bereitet eine Mappe mit ihren besten Fotos vor. Der Hund der Familie verhält sich in der letzten Zeit sehr merkwürdig. Keiner hat dafür eine Erklärung, bis Niko die Familie mit der Erkenntnis überrascht, dass die Hündin schwanger sei und der Geburtstermin unmittelbar bevorstehe. Alex möchte sich aber um nichts in der Welt von ihrem Termin bei der Stadt-Illu abhalten lassen, und da sie allein mit dem winselnden Hund im Haus ist, ruft sie Claudia zu Hilfe. Die kommt zwar hochbegeistert herbeigeeilt, allerdings stellen sich deren Tätigkeit als Hebamme schier unüberwindliche Hindernisse in den Weg, die es für Alex immer unwahrscheinlicher werden lassen, pünktlich zur Stadt-Illu zu kommen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Wolke Hegenbarth (Alex Degenhardt) Nora Binder (Claudia Fischer) Maren Kroymann (Mutter Anke) Gottfried Vollmer (Papa Hendrik) Frederik Hunschede (Bruder Sebastian) Sebastian Kroehnert (Niko Pütz) Hannelore Lübeck (Frau Lohse) Originaltitel: Mein Leben & Ich Regie: Richard Huber Drehbuch: Cheryl Alu, Mark Werner