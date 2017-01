RTL Passion 18:40 bis 19:25 Serien Royal Pains Es steigt der Mut mit der Gelegenheit USA 2009 2017-01-07 03:30 Merken Bei einer routinemäßigen TBC-Reihenuntersuchung in einem italienischen Restaurant lernen Hank und sein Team die junge Valentina Rossi kennen. Valentina ist erst vor kurzem aus Italien eingewandert und kann sich nur in ihrer Muttersprache verständigen, was aber für Evan, der sofort begeistert von der attraktiven Valentina ist, kein Problem darstellt. Doch einige Tage nach der Untersuchung verschwindet die junge Frau spurlos, und Divya und Evan machen sich auf die Suche nach Valentina. Als die beiden sie schließlich finden, bestätigt sich Divyas Verdacht: Der Tuberkulosetest hat bei der Italienerin angeschlagen. Nebenbei versucht Evan, Informationen über den geheimnisvollen Boris zusammenzutragen. Und bei seinen Recherchen entdeckt er unter anderem, dass der deutsche Aristokrat in einem Kellergewölbe seines Anwesens ein riesiges Aquarium mit einem echten Hai versteckt hält. Und dabei scheint es sich um mehr, als nur ein obskures Hobby zu handeln . In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Feuerstein (Hank Lawson) Paulo Costanzo (Evan Lawson) Jill Flint (Jill Casey) Reshma Shetty (Divya Katdare) Callie Thorne (Allison Moore) Jennifer Missoni (Valentina Rossi) Matt Burns (Christopher Stevens) Originaltitel: Royal Pains Regie: Constantine Makris Drehbuch: Constance M. Burge Kamera: Michael Slovis Altersempfehlung: ab 12