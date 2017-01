RTL Passion 12:40 bis 13:10 Daily Soap Unter uns Classics D 2004 Merken Ute ist fassungslos über Tills Geständnis und wirft ihm Vertrauensbruch vor. Für sie zählt nur eins: Hätte er sich ihr früher anvertraut, wäre er nicht mit Svenja im Bett gelandet und hätte "fast" mit ihr geschlafen. Alle seine Versuche, sich zu erklären und mit Ute auszusöhnen, schlagen fehl. Als Svenja die Schillerallee verlassen will, fühlt Till sich erst recht schuldig. Und Ute macht ihm unverblümt klar, dass er sich von ihr fernhalten soll. Anna ist zu Ole geflüchtet. Jill, die sich mit ihrem Vater aussprechen wollte, fühlt sich dadurch provoziert und ist nicht mehr zu einem Gespräch bereit. Anna versucht bei Jill die Wogen zu glätten, erreicht jedoch lediglich eine Verhärtung der Fronten. Der Streit mit Jill bringt sie so durcheinander, dass sie ihre Matheklausur in den Sand setzt. Als Wolfgang davon erfährt, macht er Ole dafür verantwortlich. Ariane glaubt zunächst, Rufus' Verdacht zerstreut zu haben. Aber als er unter dem Vorwand einer Recherche in ihrer Praxis auftaucht, durchschaut sie sofort, dass er sie eigentlich beobachten will. Sie spielt das Spiel mit, um sich und ihm zu beweisen, dass sie nichts zu verbergen hat. Doch je länger Rufus ausharrt, um so klarer wird ihr, dass sie den Tag ohne ihre Pillen nicht durchsteht. Ein Notfallpatient liefert ihr den Vorwand, Rufus aus der Praxis zu vertreiben. Doch als sie gerade zu den Tabletten greift, kommt Rufus überraschend zurück... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christiane Maybach (Margot Weigel) Jane Hempel (Sophie Himmel) Holger Franke (Wolfgang Weigel) Petra Blossey (Irene Weigel) Janis Rattenni (Anna Weigel) Ben Ruedinger (Till Weigel) Isabell Hertel (Ute Weigel) Originaltitel: Unter uns Classics