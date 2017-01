RTL Passion 08:05 bis 08:55 Serien Dance - Der Traum vom Ruhm Saturday Night Fever E 2002 2017-01-07 04:20 Merken Nach der Trennung von Silvia sieht Roberto seine einzige Chance auf eine Versöhnung darin, ihr bei den Proben zum Musical "Saturday Night Fever" wieder näher zu kommen. Er bewirbt sich für die Hauptrolle, doch Pedro ist ebenfalls im Spiel, und er ist der weitaus bessere Tänzer. Deshalb bittet Roberto ihn kurzerhand, nicht beim Vortanzen mitzumachen und stattdessen ihm bei den Vorbereitungen zu helfen. Pedro hält den Vorschlag zunächst für absurd, lässt sich Roberto zuliebe aber schließlich darauf ein. Die Band von Jero geht den Bach hinunter. Der Manager hat ihnen gekündigt, weil sie nicht genügend Initiative zeigen und nach der Schule einfach zu müde sind, um ausreichend zu proben. Lola lässt das Projekt allerdings keine Ruhe: Als sie in der Zeitung liest, dass in den nächsten Tagen ein großer Musikkongress stattfindet, behauptet sie einfach, die Band sei eingeladen. Ist das die große Chance zum Durchbruch? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alfonso Lara (Juan Taberner) Miguel Ángel Muñoz (Roberto 'Rober' Arenales) Beatriz Luengo (Dolores 'Lola' Fernandez) Mónica Cruz (Silvia Jauregui) Silvia Marty (Ingrid Munoz) Lola Herrera (Carmen Arranz) Beatriz Rico (Diana de Miguel) Originaltitel: Un Paso Adelante Regie: Jesus del Cerro, Juanma R. Pachòn Drehbuch: Daniel Ecija, Pilar Nadal