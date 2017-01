Senta ist immer noch verzweifelt auf der Suche nach Sandra. Zufällig trifft sie auf Gerner, der ihr juristischen Beistand anbietet. Er schlägt vor, Sandra anzuzeigen, damit die Polizei sie aktiv sucht. Senta lehnt das zunächst ab, doch eine schockierende Entdeckung bei der Spurensuche führt ihr die Brisanz von Sandras Situation vor Augen. Marie nimmt die Schuld für die falsch bestellte Winterware auf sich. Kai wirft ihr daraufhin vor, sie habe den Laden nicht richtig im Griff und fasst mit Moritz den Plan, den Laden über Webcams zu kontrollieren. Als er so sieht, wie im Laden etwas schief läuft, macht er Marie Vorwürfe. Doch die reagiert anders, als Kai erwartet. Nach einigem Zögern konfrontiert Cora Nico mit der Tatsache, dass zwischen ihnen endgültig Schluss sei. Nico ist am Boden zerstört. Er nimmt Flos Rat, sich von Cora zu distanzieren, an und verhält sich ihr gegenüber betont kühl. In Google-Kalender eintragen