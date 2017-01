kabel1 classics 00:20 bis 02:00 Drama Geschichte der O - Untold Pleasures USA 2002 16:9 20 40 60 80 100 Merken Die talentierte Fotografin O konzentriert sich auf die Entstehung eines avantgardistischen Bildbandes mit ihren eigenen künstlerischen Visionen. Ihr Freund Rene unterstützt sie, indem er ihr den schwerreichen, doch mysteriösen Mäzen Sir Stephan vorstellt. O bemerkt Veränderungen an sich, seitdem sie Zeit mit Stephen verbringt. Sie ist beeinflussbarer und selbstzerstörerisch geworden und findet sich inmitten einer verführerischen Welt aus Schein, Macht und Sex wieder. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Danielle Ciardi (O) Neil Dickson (Sir Stephen) Max Parrish (Rene) Michelle Ruben (Jacqueline) Katherine Randolph (Natalie) Lyle Skosey (Valet) Ned Goodwin (Chauffeur) Originaltitel: The Story of O: Untold Pleasures Regie: Phil Leirness Drehbuch: Phil Leirness, Ron Norman Kamera: Frank Suffert Musik: Garry Ulmer Altersempfehlung: ab 18