kabel1 classics 20:15 bis 22:10 Kriegsfilm Die Brücke von Remagen USA 1969 Nach dem Buch von Roger Hirson 16:9 HDTV Kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs stehen amerikanische Truppen in Remagen vor der letzten intakten Brücke über den Rhein. Auf der anderen Seite befinden sich die deutschen Soldaten in der Unterzahl. Mit aller Macht versuchen sie, die Brücke zu verteidigen, doch der Kampf scheint aussichtslos. Als letzten Ausweg sehen sie die Sprengung der Brücke. Die Amerikaner hingegen wollen das Bauwerk unbeschadet einnehmen. Schauspieler: George Segal (Lieutenant Phil Hartman) Robert Vaughn (Major Paul Krüger) Ben Gazzara (Sergeant Angelo) Bradford Dillman (Major Barnes) Peter van Eyck (Generaloberst von Brock) Hans Christian Blech (Hauptmann Karl Schmidt) Sonja Ziemann (Greta Holzgang) Originaltitel: The Bridge at Remagen Regie: John Guillermin Drehbuch: Richard Yates, William Roberts Kamera: Stanley Cortez Musik: Elmer Bernstein Altersempfehlung: ab 12