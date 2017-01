kabel1 classics 18:30 bis 19:25 Actionserie Drei Engel für Charlie Folge: 35 Engel hinter den Kulissen USA 1977 16:9 HDTV Merken Die Musicalsängerin Ellen Jason bittet die Engel um Hilfe, nachdem ein Unbekannter mehrere Anschläge auf ihr Leben verübt hat. Ganz oben auf der Liste der Verdächtigen steht Ellens Ex-Mann Frank Jason, der tief in Schulden steckt und Ellen nach gescheiterter Ehe nicht mehr ertragen kann. Ein anderer Verdächtiger ist Anton Metzger, der sich vor Jahren in einen Musicalstar verliebte und nun nicht akzeptieren kann, dass eine andere Frau die Rolle seiner Angebeteten übernimmt ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jaclyn Smith (Kelly Garrett) Kate Jackson (Sabrina Duncan) Cheryl Ladd (Kris Munroe) David Doyle (John Bosley) Gene Barry (Frank Jason) Nicolas Beauvy (Larry Jason) Tony Epper (Canty) Originaltitel: Charlie's Angels Regie: Dennis Donnelly Drehbuch: Edward J. Lakso Kamera: Richard L. Rawlings Musik: Jack Elliott Altersempfehlung: ab 12