kabel1 classics 12:25 bis 13:40 Western DIe rauhen Reiter von Texas USA 1963 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der Bürgerkrieg hat das Leben vieler Menschen grundlegend verändert. So arbeitet der ehemalige Südstaaten-Colonel McElroy nun als Rancher und treibt gemeinsam mit sechs weiteren Kollegen das Vieh Richtung Kansas. Auf dem Weg geraten sie jedoch an betrügerische Händler, die sie um ihren Viehbestand bringen. Nun gehen sie mit den Indianern in Verhandlungen über eine neue und kürzere Bahnstrecke, um derartige Zwischenfälle zu vermeiden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robert Culp (James Butler "Wild Bill" Hickok) Brian Keith (John G. McElroy) Judi Meredith (Martha "Calamity Jane" Canary) Jim McMullan (William F. "Buffalo Bill" Cody) Alfred Ryder (Capt. Benton) Simon Oakland (Sgt. Austin Tremaine) Ben Cooper (Tom King) Originaltitel: The Raiders Regie: Herschel Daugherty Drehbuch: Gene L. Coon Kamera: Bud Thackery Musik: Morton Stevens Altersempfehlung: ab 12