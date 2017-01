kabel1 classics 07:20 bis 08:55 Western Die Uhr ist abgelaufen USA 1957 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Nachdem der Gangster Whitey Harbin bereits drei Mal den Zug mit den Lohngeldern ausgeraubt hat, engagiert die Baugesellschaft Grant McLaine, um die Löhne sicher ans Ziel zu bringen. Schon bald stellt sich heraus, dass zu Harbins Bande auch McLaines jüngerer Bruder Utica Kid gehört. Als die Aufgabe für McLaine immer gefährlicher wird und Utica ihn schützen will, muss dieser seine Bruderliebe mit dem Tod bezahlen. Doch McLaine schwört blutige Rache für den Mord an seinem Bruder. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Stewart (Grant McLaine) Audie Murphy (Utica Kid / Lee McLaine) Dan Duryea (Whitey Harbin) Dianne Foster (Charlotte "Charlie" Drew) Elaine Stewart (Verna Kimball) Brandon de Wilde (Joey Adams) Jay C. Flippen (Ben Kimball) Originaltitel: Night Passage Regie: James Neilson Drehbuch: Borden Chase Kamera: William Daniels Musik: Dimitri Tiomkin Altersempfehlung: ab 12