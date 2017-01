kabel1 classics 05:55 bis 07:20 Western Up River USA 1979 20 40 60 80 100 Merken Ein junger Amerikaner will um 1900 der Zivilisation den Rücken kehren und sein Glück in British Columbia im immer noch wilden Westen der USA suchen. Doch sein romantisches Ideal zerbricht, als er mit der harten Realität konfrontiert wird: Ein Bergwerksbesitzer feindet ihn an, als er Land besiedelt, das dieser eigentlich erwerben wollte. Schließlich töten die Leute des Bergwerksbesitzers die junge Frau des Siedlers - doch er bringt die Mörder schließlich zur Strecke ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Morgan Stevens (Jacob Taylor) Jeff Corey (Bagshaw) Dale Wilson (Keeler) John 'Bear' Curtis (Mungal) David L. Crowley (Jules) Mikal Dughi (Judith) Deborah Au Luce (Christina) Originaltitel: Up River Regie: Carl Kitt Drehbuch: Don Clark, Susan Clark Kamera: Robert Ennis Musik: Yusuf Rahman Altersempfehlung: ab 12