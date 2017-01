RTS Un 20:50 bis 22:35 Krimi James Bond 007 - Ein Quantum Trost GB, USA 2008 Stereo Untertitel 20 40 60 80 100 Merken Trahi par Vesper Lynd, la femme qu'il aimait, morte engloutie dans les eaux vénitiennes, Bond a bien du mal à ne pas faire de sa nouvelle mission une affaire personnelle. Déterminé à découvrir la vérité sur ceux qui ont forcé Vesper à trahir, il livre son prisonnier, Mr White, à une antenne des services secrets britanniques à Sienne. Interrogé en présence de M, il apparaît que White est membre d'une organisation redoutable et complexe car infiltrée partout et inconnue de tous. C'est cette organisation qui exerçait un chantage sur Vesper. Bond croise la route de Camille Montes, une beauté lancée, elle aussi, sur le chemin de la vendetta. Elle le mène à Dominic Greene, pilier de l'organisation qui man?uvre pour prendre le contrôle exclusif d'une des plus importantes réserves aquatiques en Bolivie. Greene manipulerait autant la CIA que le gouvernement britannique. Alors qu'il touche au but, Bond est pris dans un labyrinthe de traîtrises et de meurtres? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Daniel Craig (James Bond) Olga Kurylenko (Camille) Mathieu Amalric (Dominic Greene) Gemma Arterton (Strawberry Fields) Judi Dench (M) Giancarlo Giannini (Rene Mathis) Jeffrey Wright (Felix Leiter) Originaltitel: Quantum of Solace Regie: Marc Forster Drehbuch: Paul Haggis, Neal Purvis, Robert Wade Kamera: Roberto Schaefer Musik: David Arnold Altersempfehlung: ab 12