RTS Un 14:50 bis 16:20 Sonstiges Joséphine, ange gardien Le compteur à zéro F, B, CH 2003 Stereo Untertitel Parce qu'il a quitté l'école trop tôt et qu'il a enchaîné les petits boulots pour subvenir aux besoins de sa femme Sandrine et de leur fils Bastien, Marc ne s'est jamais remis à niveau et il est l'un de ces quasi illettrés que compte notre pays. Lorsque Joséphine arrive auprès de Marc, endossant pour les besoins de sa mission le rôle d'un chauffeur de taxi parisien, Sandrine vient de quitter son mari car elle ne supporte plus de tout assumer à sa place. Schauspieler: Mimie Mathy (Joséphine) Jean-Pierre Michael (Marc) Cécile Bois (Sandrine) Paul Le Person (Glorion) Sylvie Ferro (Françoise) Christophe Laubion (Chaudron) Mohammed Khouas (Farid) Originaltitel: Joséphine, ange gardien Regie: Henri Helman Drehbuch: Quentin Lemaire, Laurence Dubos, Virginie Boda, Laurent Chouchan, Michel Lengliney, Philippe Niang Musik: Roland Romanelli, Didier Vasseur