RTL Plus 22:15 bis 22:40 Comedyserie Das Amt Nach allen Regeln der Kunst D 2002 Stereo Merken Im Amt findet der "Tag des kreativen Beamten" statt: Bürgermeisterin Hemmer fordert alle Kollegen auf, sich als Hobbykünstler an einer Ausstellung zu beteiligen. Voller Stolz präsentiert Kimmel ein Modell des Amts aus Streichhölzern, über das sich Hagen allerdings furchtbar lustig macht. Nun sind natürlich alle auf dessen Beitrag gespannt. Dr. Stüsser fordert "ein Bild nach allen Regeln der Kunst" und Hagen bittet in seiner Not Rüdiger um Hilfe. Der besorgt ihm ein großflächiges Spray-Bild von einem Kumpel. Hagens Künstler-Ehre scheint gerettet, die Bürgermeisterin ist beeindruckt und die Presse informiert. Doch dann erkennt Ulla, wer das Bild signiert hat: der Sprayer, der schon seit Wochen vom Ordnungsamt gesucht wird! Voller Panik zerstört Hagen sein Kunstwerk in der Kantine vor aller Augen. Die Presse zeigt sich ganz begeistert von dieser 'Performance im Bauamt'. Silvia Meier ist frisch gekürte Bezirksmeisterin im Samba-Tanzen und wird von einem Journalisten der Lokalzeitung interviewt. Das ärgert Nadia fürchterlich: Über dieses Gehüpfe berichtet die Zeitung, aber nicht über ihre Initiative 'Frischer Wind ins Amt'? Entschlossen vereinbart sie ebenfalls einen Termin mit dem Reporter. Der ist hin- und hergerissen - vor allem von Silvias Charme. Der Kiosk dem Amt gegenüber hat geschlossen. Seitdem verkauft Lünebach alles was das Herz begehrt, natürlich zu völlig überhöhten Preisen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jochen Busse (Hagen Krause) Thorsten Nindel (Rüdiger Poppels) Claudia Scarpatetti (Nadia Schäfer) Ulrike Bliefert (Ulla Herbst) Karen Friesicke (Bürgermeisterin Hemmer) Gerd Lohmeyer (Bürobote Lünebach) Günter Bothur (Dr. Stüsser) Originaltitel: Das Amt Regie: Titus Selge Drehbuch: Dietmar Jacobs, Katharina Eckart, Claudia Pütz