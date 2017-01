RTL Plus 21:50 bis 22:15 Comedyserie Das Amt Einer will gewinnen D 2002 Stereo Merken Hagen ist richtig sauer auf Silvia Meier. Sie hat ihn in der Kantine bis auf die Knochen blamiert, weil sie wusste, dass der VfB Stuttgart 1992 deutscher Fußballmeister war, während Hagen wie selbstverständlich von Bayern München ausging. Dr. Stüsser will den Streit zwischen Silvia und Hagen schlichten. Doch Hagen lässt sich nicht beruhigen: Silvias jugendliche Besserwisserei sei ein Schlag ins Gesicht der alten und verdienten Amtsmitarbeiter, also auch in das von Dr. Stüsser. Das dürfe man sich nicht bieten lassen! Dr. Stüsser gibt Hagen schließlich Recht und ordnet einen Quiz-Abend in der Kantine an. Alt gegen jung! Danach werde schon feststehen, wer klüger sei. Doch während der Vorbereitungszeit mit dicken Nachschlagewerken werden sowohl Hagen als auch Silvia von ihren jeweiligen Teams verlassen - wegen allzu harter Trainingsmethoden! Jetzt heißt es nur noch: Hagen gegen Silvia! Angesichts dieses Duells bekommt Hagen plötzlich kalte Füße: Vielleicht ist Silvia ja doch pfiffiger als er? Er braucht Dr. Stüssers Quizfragen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jochen Busse (Hagen Krause) Thorsten Nindel (Rüdiger Poppels) Claudia Scarpatetti (Nadia Schäfer) Ulrike Bliefert (Ulla Herbst) Karen Friesicke (Bürgermeisterin Hemmer) Gerd Lohmeyer (Bürobote Lünebach) Günter Bothur (Dr. Stüsser) Originaltitel: Das Amt Regie: Ulrike Hamacher Drehbuch: Dietmar Jacobs, Gerd Lurz