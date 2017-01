RTL Plus 20:35 bis 21:00 Comedyserie Ritas Welt Zwei auf gleichem Weg D 2003 Stereo Merken Rita hat eine Überraschung für Horst geplant: Anlässlich der Verlobungsfeier eines befreundeten Pärchens hat Rita einen romantischen Wochenendausflug mit ihrem Gatten organisiert. Aber Horst ist nicht so recht begeistert. Zum einen wartet im Laden noch eine Menge Arbeit, zum anderen wollte er Markus' Zimmer neu tapezieren. Doch Rita ist auf die Ausflüchte ihres Mannes vorbereitet und hat vorsorglich Gisi und Matze für die Renovierungsarbeiten engagiert. Doch kaum sitzen Rita und Horst im Auto, fängt der Ärger an: Auf der Autobahn herrscht reger Verkehr, und der erste Stau auf dem Weg ins eheliche Wochenendvergnügen lässt Horst zum Nörgler mutieren. Zu allem Überfluss gibt dann der Wagen seinen Geist auf, und Rita und Horst müssen improvisieren. Ob es Gisi und Matze in Ritas Wohnung wohl ähnlich ergeht? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gabi Köster (Rita Kruse) Frank Vockroth (Horst) Marius Theobald (Markus) Lutz Herkenrath (Herr Schumann) Franziska Traub (Gisi) Georg Alfred Wittner (Bernie) Matthias Komm (Matze) Originaltitel: Ritas Welt Regie: Ulli Baumann Drehbuch: Die SchreibWaisen