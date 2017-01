RTL Plus 20:15 bis 20:35 Comedyserie Ritas Welt Bitte lächeln, Herr Schumann! D 2003 Stereo Merken Schumann wurde zum "Geschäftsmann der Woche" gewählt, und nun steht ein großes Zeitungsinterview mit ihm an. Eigentlich würden ihm seine Kollegen diese Ehre gönnen, wenn Schumann nicht ohne Unterbrechung damit angeben und Rita zur Weißglut treiben würde. Allerdings plagen Schumann derzeit auch ganz andere Probleme: Seine Pension hat ihm das Zimmer gekündigt, doch vor seinen Mitarbeitern behauptet er, schon eine neue Bleibe in einem der besten Viertel von Köln gefunden zu haben. Nur Rita weiß es mal wieder besser: Sie hat Schumann gesehen, wie er seine Sachen in eins der schäbigsten Löcher von Köln-Porz geschleppt hat. Rita hat Mitleid mit ihrem Chef und bringt ihm deshalb heimlich einen hochprozentigen Präsentkorb vorbei, um ihn ein wenig aufzuheitern. Doch der Schuss geht nach hinten los, und Schumann trinkt alle Schnaps-, Sekt- und Bierpräsente an einem Abend aus und erscheint am nächsten Morgen nicht zur Arbeit. Rita ist verzweifelt, steht doch am Nachmittag das Zeitungsinterview an. Rita muss sich schleunigst etwas einfallen lassen, wenn sie nicht will, dass das der schlimmste Tag im Leben von Herrn Schumann wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gabi Köster (Rita Kruse) Frank Vockroth (Horst) Marius Theobald (Markus) Lutz Herkenrath (Herr Schumann) Franziska Traub (Gisi) Georg Alfred Wittner (Bernie) Matthias Komm (Matze) Originaltitel: Ritas Welt Regie: Ulli Baumann Drehbuch: Die SchreibWaisen