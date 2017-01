Super RTL 15:50 bis 16:20 Trickserie Go Wild! - Mission Wildnis Der schnellste Läufer der Wüste CDN, USA 2012 Stereo HDTV Live TV Merken Während Chris und Martin ihr erstes Abenteuer in der Sonora-Wüste genießen, stellen Chloe und Stella fest, dass es dringend nötig wäre, die Vorrats- und Materiallager der Tortuga aufzufüllen. Besonders kritisch: An Bord gibt es nur noch eine einzige Flasche Wasser! Aber die Brüder haben am Boden eine Echse gesehen, die sie nicht sofort einordnen können, und betteln so lange, bis Chloe den Abflug zwei Mal verschiebt, um ihnen die Gelegenheit zu geben, sie ordnungsgemäß zu identifizieren. Dabei hilft ihnen nicht nur Stella, sondern auch der schnellste Läufer der Wüste, ein Vogel, der zwar fliegen kann, es aber vorzieht zu laufen: der Rennkuckuck! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wild Kratts Altersempfehlung: ab 6