Super RTL 11:05 bis 11:40 Trickserie Bugs Bunny & Looney Tunes Ein Zimmer mit Daffy / Enten-Jäger-Latein / Eiskalter Hase / Schäfchenzählen USA 1941-1958 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Sämtliche Zimmer in der Stadt sind ausgebucht. Deshalb müssen Daffy Duck und Schweinchen Dick sich ein Hotelzimmer teilen. Kann das gut gehen? 2. Geschichte: Schweinchen Dick und sein Hund sind Daffy auf den Fersen, damit es endlich wieder Entenbraten gibt... 3. Geschichte: Bugs Bunny möchte nach Miami Beach reisen. Leider geht dabei wieder einiges schief und er landet am Südpol. Dort angekommen schließt er schnell Freundschaft mit einem kleinen Pinguin. 4. Geschichte: Der böse Wolf versucht mit allen Tricks an die Schafe aus einer großen Herde heranzukommen. Gelingt es dem Schäferhund seine Schützlinge zu verteidigen und den Wolf zu vertreiben? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Bugs Bunny & Looney Tunes Altersempfehlung: ab 6

