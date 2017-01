Super RTL 09:40 bis 10:05 Trickserie Der gestiefelte Kater - Abenteuer in San Lorenzo Der Schatz von San Losano USA 2016 Stereo HDTV Merken Als der gestiefelte Kater und seine Piratenfreunde endlich einen lang ersehnten Schatz finden, müssen sie sich gegen einen erbarmungslosen Papageien und seine Skelettarmee verteidigen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Adventures of Puss in Boots Altersempfehlung: ab 6