Super RTL 08:25 bis 08:50 Trickserie Der gestiefelte Kater - Abenteuer in San Lorenzo Muskel-Kater USA 2016 Stereo HDTV Um Uli aus dem Gefängnis zu befreien, suchen die Bewohner nach einem muskulösen Unterstützer. Das passt dem gestiefelten Kater gar nicht, schließlich hält er sich selbst für einzig waren, stärksten Muskel-Kater. Originaltitel: The Adventures of Puss in Boots Regie: Ben Juwono Drehbuch: Jesse Porter Musik: Shawn Patterson Altersempfehlung: ab 6