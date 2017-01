Pro7 MAXX 20:15 bis 20:40 Comedyserie Two and a Half Men Hochzeit auf Ibiza USA 2014 2017-01-06 00:10 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Walden hat Alan einen Heiratsantrag gemacht, damit er als verheirateter Mann ein Kind adoptieren kann. Alan ist allerdings sauer, weil er sich eine Hochzeit auf Ibiza vorgestellt hatte, während Walden nur auf einem heruntergekommenen Standesamt heiraten will. Schließlich bittet Walden seinen Zukünftigen auch noch, einen Ehevertrag zu unterschreiben - für Alan ist das Maß voll, und er sagt die Hochzeit beleidigt ab ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jon Cryer (Alan Harper) Ashton Kutcher (Walden Schmidt) Conchata Ferrell (Berta) Amber Tamblyn (Jenny Harper) Holland Taylor (Evelyn Harper) Mimi Rogers (Robin Schmidt) Michael Bolton (er selbst) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Widdoes Drehbuch: Tim Kelleher, Saladin K. Patterson, James Vallely Kamera: Mark Davison Musik: Dennis C. Brown, Grant Geissman