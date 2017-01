Pro7 MAXX 14:25 bis 14:50 Trickserie Family Guy Folge: 15 Die Frau in Peter USA 2000 Merken Als Peter sich angeblich in seiner Spielzeugfirma Frauen gegenüber ungehörig benimmt, wird er vom Frauenverband verklagt. Um einer Verurteilung zu entgehen, erklärt er sich bereit, einen Kurs über "Sensibles Verhalten im Geschäftsleben" zu belegen. Geläutert kehrt er nach Hause zurück - aber etwas überfeminiert. Lois ist von Peters neuer Seite gar nicht begeistert und versucht mit allen Mitteln, ihn wieder zu ihrem früheren "Mann" zu machen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Family Guy Regie: Monte Young, Pete Michels, Peter Shin Drehbuch: Seth MacFarlane, David Zuckerman, Chris Sheridan, Jim Bernstein, Alex Borstein, Steve Callaghan, Mic Musik: Walter Murphy Altersempfehlung: ab 12