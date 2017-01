sixx 14:35 bis 15:10 Dokusoap Mein perfektes Hochzeitskleid! - Atlanta City oder Country? USA 2015 16:9 HDTV Merken Braut Tareka ist ein echtes Großstadtmädchen. Die Liebe zu ihrem Verlobten hat sie jedoch aufs Land verschlagen. Um sich perfekt anzupassen, möchte sie ein rustikales Kleid aus Spitze, was ihre Freundinnen jedoch entschieden ablehnen. Monte bringt ihr daraufhin eine elegantere Robe. Als sich Tareka in dem Kleid sieht, weiß sie, dass sie im Herzen eine Großstadtprinzessin geblieben ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lori Allen (Herself) Monte Durham (Himself - Fashion Director) Originaltitel: Say Yes to the Dress: Atlanta