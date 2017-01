MTV 21:25 bis 22:20 Dokusoap Ex on the Beach GB Merken Nancy May und Scott kommen sich bei einer Olivenöl-Verkostung näher. James und Ashleigh scheinen sich zu mögen und zeigen das auch vor Olivia. Am Strand wartet Youssefs Ex Lacey, und Youssef hofft, noch mal bei ihr landen zu können. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ex on the Beach Altersempfehlung: ab 12