Kabel1 Doku 04:00 bis 04:50 Dokumentation Mayday - Alarm im Cockpit Absturz über Sao Paulo CDN 2015 16:9 HDTV Merken Nur Sekunden nach dem Start vom Congonhas-Airport im brasilianischen São Paulo stürzt die Maschine des Fluges 402 der TAM Airlines am 31. Oktober 1996 in ein benachbartes Wohngebiet und geht in Flammen auf. Alle 90 Passagiere, sechs Crewmitglieder sowie drei Menschen am Boden kommen ums Leben. Gemeinsam mit der US-amerikanischen Flugsicherheitsbehörde untersucht die brasilianische Luftwaffe den Vorfall und deckt peu à peu eine unheilvolle Verkettung von Ereignissen auf, die schließlich zu einem der tragischsten Unglücke in der Luftfahrtgeschichte Brasiliens führte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Aviva Armour-Ostroff (Regina Lemos) Stephen Bogaert (Narrator) Davide D'Izzia (Dennis Grossi) Daniel Della Penna (Lead Investigator Carlos Da Conceicao) Aidan Desalaiz (Jorge Da Silva) Joseph Di Mambro (Captain Jose Moreno) Jerrold Karch (Arnaldo Da Silva) Originaltitel: Air Crash Investigation Regie: Tim Wolochatiuk Drehbuch: Julia Nunes Musik: Christophe Henrotte

