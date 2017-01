kabel eins 04:40 bis 06:15 Krimiserie In Plain Sight Happy Birthday Mary! USA 2008 16:9 Dolby Digital HDTV Wieder da Merken US-Marshal Mary Shannon ist nicht in der Stimmung, ihren Geburtstag zu feiern - schon gar nicht bei einer Überraschungsparty mit ihrer Mutter Jinx und Schwester Brandi, die eine echte Plage für die taffe Blonde sind. Als der Sohn des Mafia-Gangsters Frankie Santoro ermordet wird, dessen Familie von Mary im Zeugenschutzprogramm betreut, ist ihr Tag erst recht gelaufen. Aber war Frankie jr. wirklich das Ziel des Mörders oder die ebenfalls getötete Bauunternehmertochter Sienna? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mary McCormack (Mary Shannon) Nichole Hiltz (Brandi Shannon) Paul Ben-Victor (Stan McQueen) Frederick Weller (Marshall Mann) Todd Williams (Detective Robert Dershowitz) Lesley Ann Warren (Jinx Shannon) Al Sapienza (Frankie Santoro/Francis Amato) Originaltitel: In Plain Sight Regie: Mark Piznarski Drehbuch: David Maples Kamera: Nancy Schreiber Musik: W.G. Snuffy Walden Altersempfehlung: ab 6

