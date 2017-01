kabel eins 04:00 bis 04:40 Mysteryserie Medium - Nichts bleibt verborgen Adam und Eva USA 2009 16:9 HDTV Merken Allison wird gerade von einem apokalyptischen Albtraum gequält, als sie unsanft von einem Erdbeben geweckt wird. Von nun an ist sie davon überzeugt, dass das Ende der Zivilisation unmittelbar bevorsteht. Um das Schlimmste zu verhindern, verbringt sie ihre Zeit mit Hamsterkäufen und sucht den Rat eines Überlebensexperten ... Ariel fühlt sich geschmeichelt: Ein attraktiver Schulkollege zeigt nicht nur Interesse an ihren Geometrie-Kenntnissen, sondern auch an einem Date ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Patricia Arquette (Allison Dubois) Jake Weber (Joe Dubois) Miguel Sandoval (D.A. Manuel Devalos) David Cubitt (Detective Lee Scanlon) Sofia Vassilieva (Ariel Dubois) Maria Lark (Bridgette Dubois) David Warshofsky (Russell Burgess) Originaltitel: Medium Regie: Larry Teng Drehbuch: Michael Narducci Kamera: Larry Reibman Musik: Sean Callery Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 435 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:25 bis 05:00

Seit 230 Min. Blues Brothers

Komödie

ZDF 02:40 bis 04:45

Seit 95 Min. stern TV

Magazin

RTL 02:55 bis 04:25

Seit 80 Min.