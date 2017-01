kabel eins 02:35 bis 03:15 Mysteryserie Medium - Nichts bleibt verborgen Eine Wagenladung Angst USA 2009 16:9 HDTV Merken Allison wacht mitten in der Nacht in der Nähe des Freeways auf. Das letzte, woran sie sich erinnern kann, ist, dass sie sechs Stunden zuvor auf dem Parkplatz eines Supermarkts mit Ariel telefoniert hat. Bald wird sie von schrecklichen Albträumen gequält: Jemand überfährt einen Mann und begeht Fahrerflucht. Allison befürchtet, dass sie am Steuer des Fahrzeugs saß. Schließlich wird ihr Wagen gefunden ... Unterdessen gibt Joe seiner Tochter Ariel erste Fahrstunden ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Patricia Arquette (Allison Dubois) Sofia Vassilieva (Ariel Dubois) Jake Weber (Joe Dubois) Maria Lark (Bridgette Dubois) David Cubitt (Detective Lee Scanlon) Miguel Sandoval (D. A. Manuel Devalos) Nestor Serrano (Hector Alvarez) Originaltitel: Medium Regie: Aaron Lipstadt Drehbuch: Ken Schefler Kamera: Larry Reibman Musik: Sean Callery Altersempfehlung: ab 12