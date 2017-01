kabel eins 23:05 bis 00:00 Krimiserie Castle Leiche am Stiel USA 2010 2017-01-06 01:45 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Der berühmte Küchenchef Balthazar Wolf wird ermordet in der Küche eines beliebten New Yorker Restaurants aufgefunden. Es stellt sich heraus, dass Wolf gerade dabei war, sein Leben in Ordnung zu bringen. Außerdem wollte er der Verlobten seines besten Freundes, in die heimlich verliebt war, einen Heiratsantrag machen. Unterdessen zeigt Castle nicht nur berufliches Interesse an der Restaurant-Besitzerin, die zufällig gemeinsam Beckett auf die Highschool ging ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nathan Fillion (Richard Castle) Stana Katic (Kate Beckett) Molly C. Quinn (Alexis Castle) Seamus Dever (Kevin Ryan) Susan Sullivan (Martha Rodgers) Jon Huertas (Javier Esposito) Ryan Daniel Dobson (Balthazar Wolf) Originaltitel: Castle Regie: Ron Underwood Drehbuch: Terri Miller Kamera: Bill Roe Musik: Robert Duncan Altersempfehlung: ab 12