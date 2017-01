kabel eins 22:10 bis 23:05 Krimiserie Castle Tod eines Kuriers USA 2009 2017-01-06 01:00 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Brady Thompson wurde vor zehn Jahren wegen Mordes an einer jungen Frau verurteilt. Kurz nachdem er versucht, Montgomery Beweise für seine Unschuld zukommen zu lassen, wird er im Gefängnis ermordet. Beckett und Castle finden heraus, dass Thompson einen Handel eingegangen war: Er nahm die Schuld für den Mord auf sich, als Gegenleistung erhielt seine Frau vom wahren Täter Geld für die Behandlung ihres schwer kranken Sohnes. Die Suche nach dem Mörder beginnt ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nathan Fillion (Richard Castle) Stana Katic (Kate Beckett) Molly C. Quinn (Alexis Castle) Seamus Dever (Kevin Ryan) Susan Sullivan (Martha Rodgers) Jon Huertas (Javier Esposito) Tamala Jones (Lanie Parish) Originaltitel: Castle Regie: Jonathan Frakes Drehbuch: Terence Winter Kamera: Bill Roe Musik: Robert Duncan Altersempfehlung: ab 12