kabel eins 16:55 bis 17:55 Magazin Abenteuer Leben täglich Weg der Europalette D 2017 16:9 HDTV Alles, was wir im Supermarkt kaufen können, wird geliefert. Ob auf Straße, Schiene oder in der Luft, ohne die Euro-Palette wären die Supermarktregale leer. 350 Millionen der simplen, aber höchst effektiven Holzkonstruktion sind in Europa unterwegs. Wie die Euro-Palette hergestellt wird und wie man aus ihr schnell und günstig superschicke Möbel selbst bauen kann, sehen sie bei Abenteuer Leben täglich. Und: Konservencheck Sweets Moderation: Johannes Zenglein Originaltitel: Abenteuer Leben täglich