kabel eins 11:20 bis 12:10 Krimiserie Without a Trace - Spurlos verschwunden Wut USA 2006 2017-01-07 07:10 16:9 HDTV Merken Eines Tages verschwinden die Mathematiklehrerin Claire und ihr 14-jähriger Schüler Ray spurlos. Das FBI nimmt die Ermittlungen auf und findet heraus, dass Ray, ein durchschnittlich begabter, stiller Junge, zu Hause von seiner Mutter geschlagen und misshandelt wird. Auch seine Lehrerin Claire hatte das bemerkt. Weil sie selbst als Kind geschlagen worden war, hatte sie beschlossen, ihrem Schüler auf eigene Faust zu helfen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anthony LaPaglia (Jack Malone) Poppy Montgomery (Samantha Spade) Marianne Jean-Baptiste (Vivian Johnson) Enrique Murciano (Danny Taylor) Eric Close (Martin Fitzgerald) Joanna Canton (Claire Harvey) Cody Ahnen (Raymond Seaver) Originaltitel: Without a Trace Regie: Kate Woods Drehbuch: Hank Steinberg, Scott Williams Kamera: John Aronson Musik: Peter Manning Robinson Altersempfehlung: ab 6

