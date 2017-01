kabel eins 09:30 bis 10:25 Krimiserie The Mentalist Ticket nach Brasilien USA 2012 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Drei maskierte Männer überfallen die Sacramento Federal Bank und rauben eine Million Dollar aus dem Tresorraum, der ihnen vom stellvertretenden Filialleiter Ernie Wright geöffnet wurde. Ernie wird erschossen im Tresorraum aufgefunden. Patrick Jane fällt auf, dass die daneben liegende Tresortür zum Raum mit den Kundenschließfächern ebenfalls offensteht, obwohl hier nichts entwendet wurde. Ein bedeutungsloses Detail oder doch eine Spur zu den Tätern? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Simon Baker (Patrick Jane) Robin Tunney (Teresa Lisbon) Tim Kang (Kimball Cho) Owain Yeoman (Wayne Rigsby) Amanda Righetti (Grace Van Pelt) Michael Gaston (Gale Bertram) Ivan Sergei (Agent Gabe Mancini) Originaltitel: The Mentalist Regie: Chris Long Drehbuch: Ken Woodruff, Bruno Heller Kamera: Geary McLeod Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 6