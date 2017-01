kabel eins 07:35 bis 08:40 Krimiserie Quincy Unbeachtete Signale USA 1983 2017-01-09 05:35 16:9 HDTV Merken Die 18-jährige Studentin Julie sieht keinen Sinn mehr in ihrem Leben. Gemeinsam mit ihrem Freund Joby will sie sich umbringen. Im Gegensatz zu ihr schreckt dieser jedoch in letzter Sekunde vor dem Freitod zurück. Nun gerät der junge Mann in den Verdacht, seine Freundin umgebracht zu haben. Kann Quincy seine Unschuld beweisen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jack Klugman (Quincy, M.E.) Anita Gillette (Dr. Emily Hanover) John S. Ragin (Dr. Asten) Thom Bray (Joby Kenyon) Walter Brooke (Judd Kenyon) Garry Walberg (Lt. Frank Monahan) Val Bisoglio (Danny Tovo) Originaltitel: Quincy M.E. Regie: Ray Austin Drehbuch: Jeri Taylor Kamera: Frank R. Hale Musik: William Broughton Altersempfehlung: ab 6