kabel eins 06:35 bis 07:35 Krimiserie Quincy Der Schmutz der Vergangenheit USA 1983 16:9 HDTV Merken In Ted Lockes Möbelfabrik kommt es zu einem tragischen Unfall. Marco Salazano, einer der Mitarbeiter, will an einem Samstag etwas in der Polierwerkstatt erledigen. Dabei tritt aus einem Kanister eine brennbare Flüssigkeit aus, ein Heizgerät mit offener Flamme entzündet die Lache auf dem Boden, es kommt zu Explosion. Marco stirbt in den Flammen. Das Branddezernat will Ted Locke wegen Brandstiftung anklagen. Doch Quincy will seine Unschuld beweisen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robert Ito (Sam Fujiyama) Jack Klugman (Dr. Quincy) John S. Ragin (Dr. Robert Asten) Garry Walberg (Lt. Frank Monahan) Susan Plantt-Winston (Hannah Locke) Rudy Solari (Ted Locke) Dru Solari (Tony Locke) Originaltitel: Quincy M.E. Regie: Ray Danton Drehbuch: Allison Hock Kamera: Frank R. Hale Musik: Dick DeBenedictis Altersempfehlung: ab 6