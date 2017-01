ZDF neo 05:05 bis 05:50 Krimiserie The Night Manager Folge: 2 GB, USA 2016 Nach dem Roman von John le Carré Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Vier Jahre später: Jonathan Pine arbeitet inzwischen in einem luxuriösen Schweizer Hotel. Unerwartet kreuzen sich dort seine Wege mit denen von Richard Roper. Während Roper mit seinen engsten Vertrauten im Hotel gastiert, tritt Pine mit der Agentin Angela Burr in Kontakt. Es gelingt ihm, weggeworfene SIM-Karten von Roper zu entwenden und diese Burr zukommen zu lassen. Burr verfolgt nämlich seit einigen Jahren das Ziel, Roper dingfest zu machen. Bisher ist es ihr jedoch noch nicht gelungen. Mit der Unterstützung von Jonathan Pine will sie dem schlimmsten Mann der Welt das Handwerk legen. Dazu muss es Pine gelingen, als Geheimagent in Ropers Organisation zu ermitteln. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Hiddleston (Jonathan Pine) Hugh Laurie (Richard Roper) Tom Hollander (Lance Corkoran) Olivia Colman (Angela Burr) Hannah Steele (Marilyn) Duncan Pow (Charles) Elizabeth Debicki (Jed Marshall) Originaltitel: The Night Manager Regie: Susanne Bier Drehbuch: David Farr Kamera: Michael Snyman Musik: Victor Reyes