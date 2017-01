ZDF neo 21:45 bis 23:25 Krimi Mord im Mittsommer Tod im Fischnetz S 2010 Nach dem Roman von Viveca Sten 2017-01-06 03:50 Stereo Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Nora Linde verbringt mit ihrer Familie viel Zeit im Ferienhaus auf der schwedischen Schäreninsel Sandhamn. Doch die Idylle wird zerstört, als sie eine Leiche am Strand entdeckt. Nora informiert sofort ihren alten Freund aus Schultagen, den Ermittler Thomas Andreasson. Sie findet heraus, wem das Fischernetz gehört, in dem die Leiche steckte. Doch bevor sie den Fall lösen kann, muss noch ein Mord aus der Vergangenheit aufgeklärt werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jakob Cedergren (Thomas Andreasson) Alexandra Rapaport (Nora Linde) Harriet Andersson (Signe Brandt) Jonas Malmsjö (Henrik Linde) Sofia Pekkari (Carina Persson) Anki Lidén (Margit Grankvist) Lars Amble (Harald Linde) Originaltitel: Morden i Sandhamn Regie: Marcus Olsson Drehbuch: Sara Heldt, Thomas Borgström Kamera: Jonas Alarik Musik: Johan Testad Altersempfehlung: ab 12