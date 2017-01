ZDF neo 15:35 bis 16:20 Actionserie Die Rettungsflieger Folge: 25 Abschied von Thomas D 2000 2017-01-09 10:10 Stereo Untertitel 16:9 Merken Als Dr. Kettwig Ilona zur gelungenen Vertretung gratuliert, verkündet Ilona, dass sie sich für die Staffel in Koblenz beworben hat. Thomas bittet Kettwig darum, nach Ulm versetzt zu werden. Ein Jugendlicher - frustriert, weil seine Eltern ihm keinen Karate-Unterricht bezahlen - fordert einen Karateschüler heraus. Der "Profi" ist eindeutig überlegen. Dank gekonnter Ausweichmanöver kann er sich schützen, sein Gegner aber stürzt in die Tiefe. Als ein weiterer Einsatz das Team zu einem Unglück an den Baggersee führt, wo Thomas seine zwei Kinder Joschi und Nina vermutet, hat er plötzlich keinen Zweifel mehr daran, wo er hingehört: zur Mutter seiner Kinder. So endet dieser Tag überraschend für alle. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Julia Heinemann (Notärztin Dr. Ilona Müller) Matthias Leja (Pilot Alexander Karuhn) Ulrich Bähnk (Sanitäter Thomas Asmus) Oliver Hörner (Bordmechaniker Jan Wollcke) Dominik Breuer (Tom) Gerhard Garbers (General) Tobias Pippig (Joschi Asmus) Originaltitel: Die Rettungsflieger Regie: Georg Schiemann Drehbuch: Herbert Aßheuer Kamera: Wolfram Beyer Musik: Axel Donner