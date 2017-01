ZDF neo 12:25 bis 13:10 Krimiserie Küstenwache Verhängnisvolle Freundschaft D 2004 Stereo 16:9 Merken Die Mannschaft der "Albatros" ist gerade dabei, einzelne Gebiete der Ostsee wegen eines unerklärlichen Fischsterbens zu untersuchen, als sie ein Notruf erreicht. Daniel Niedersen funkt die Küstenwache an, weil seine Freundin von einem Tauchgang nicht zurückkehrte. Als WO Jürgens und Funker Kamp in der Nähe der Unglücksstelle tauchen, können sie auf dem Meeresgrund nur noch die Leiche von Jana Dirks bergen. Als Daniel den Tod seiner Freundin mitgeteilt bekommt, bricht er verzweifelt zusammen. Jana war Meeresbiologin und betreute für einen Kosmetikkonzern eine Algenfarm in der Ostsee. Warum es zu dem tödlichen Unfall kam, ist für ihn unerklärlich. Kamp inspiziert inzwischen das Tauchequipment und muss feststellen, dass der Lungenautomat offensichtlich manipuliert wurde. Als sich Unterbaur auf dem Kutter umsieht und unter Deck auf ein großes Chaos, zerstörte Laboreinrichtungen und Blutspuren trifft, weist alles auf einen Streit und damit auf Daniel als Verdächtigen hin. Kapitän Ehlers bemerkt, dass die Vernehmung Daniels seiner Wachoffizierin sehr nahe geht und erfährt von Mona Jürgens den Grund: Sie und der Verdächtige waren einmal ein Paar, und entgegen aller Indizien will Jürgens nicht an die Schuld ihres ehemaligen Freundes glauben. Doch dann gelingt Daniel am Pier die Flucht von der "Albatros", womit alles gegen ihn spricht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rüdiger Joswig (Holger Ehlers) Jasmin Gerat (Mona Jürgens) Sandra Leonhard (Lilli Carlson) Rainer Basedow (Kalle Schneidewind) Elmar Gehlen (Wolfgang Unterbaur) Patrick Gräser (Jan Kamp) Michael Kind (Hermann Gruber) Originaltitel: Küstenwache Regie: Zbynek Cerven Drehbuch: Timo Sander Kamera: Randolf Scherraus Musik: Karl Michael Witzel, Johannes Eichenauer