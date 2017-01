ZDF neo 10:55 bis 11:40 Actionserie Die Rettungsflieger Folge: 24 Durchgeknallt D 2000 Stereo Untertitel 16:9 Merken Bei einem Verkehrsunfall stirbt der Insasse eines Autos und der Fahrer hat eine Schockreaktion, die das Team voll und ganz fordert. Das setzt Ilona schwer zu. Sie muss noch lernen, dass sie nicht jedes Leben retten kann. Thomas versucht ihr dabei zu helfen, was zu einer ersten freundschaftlichen Annäherung führt. Doch beim nächsten Einsatz ist dann Thomas, Vater eines ungestümen Sohnes, derjenige, der betroffen ist. Die Alarmmeldung "Unglück auf dem Henriettenhof" versetzt schließlich Wollcke in Panik: Denn seine Iris, im dritten Monat schwanger und seither vom Gesundheits- und Ökowahn befallen, wollte sich auf dem Hof einen schönen Tag machen. Tatsächlich wurde seine schwangere Freundin von einer Pferdekutsche erfasst. Alex fliegt die Verletzte sofort in eine Klinik und Wollcke wird zum ersten Mal richtig bewusst, dass er schon jetzt für einen neuen Menschen verantwortlich ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Julia Heinemann (Notärztin Dr. Ilona Müller) Matthias Leja (Pilot Alexander Karuhn) Ulrich Bähnk (Sanitäter Thomas Asmus) Oliver Hörner (Bordmechaniker Jan Wollcke) Katja Hoffmann (Sylvia) Karina Kraushaar (Iris Wollcke) Leo Kersten (Joachim) Originaltitel: Die Rettungsflieger Regie: Rolf Liccini Drehbuch: Herbert Aßheuer Kamera: Rolf Liccini Musik: Axel Donner

