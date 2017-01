Phoenix 20:15 bis 21:00 Dokumentation Das Jahr der Wildnis Januar bis März D 2009 2017-01-06 00:45 Merken Die Langzeitdokumentation erzählt die Geschichte beeindruckender Naturschauspiele im Verlauf eines Jahres, gefilmt von acht Kamerateams an 365 Tagen. Sie zeigt, was der Wechsel der Jahreszeiten in allen Teilen der Erde für die Tier- und Pflanzenwelt bedeutet und bietet faszinierende Einblicke in den farbenfrohen Kreislauf der Natur. Der erste Teil präsentiert den filmischen Rundumblick auf die ersten Wochen eines neuen Jahres. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Das Jahr der Wildnis