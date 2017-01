Phoenix 14:15 bis 15:00 Dokumentation Tiere, die Geschichte schrieben Das Pferd D 2009 Live TV Merken Ursprünglich stammt das Pferd aus Amerika und trat von dort seinen Siegeszug in die Welt an. Aber ausgerechnet in Amerika ist es am Ende der Eiszeit ausgestorben. Erst 1519 kehrten sechzehn Pferde wieder dorthin zurück: im Bauch des Schiffes von Hernando Cortez, dem spanischen Eroberer. Der Spanier besiegte mit einem kleinen Heer und seinen fünfzehn Reitern das Reich der Azteken, raubte deren Goldschätze und gründete eine Kolonie. "Neben Gott haben wir unseren Sieg den Pferden zu verdanken", schrieb Cortez seinem Kaiser. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tiere, die Geschichte schrieben