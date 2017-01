Phoenix 05:15 bis 06:00 Dokumentation Schlösserwelten Europas Estremadura - Portugal D 2013 Live TV Merken Ausserhalb von Lissabon thront über dem Bergort Sintra der Kummerpalast. Sein Erbauer mischte alle erdenklichen Stile vom Rokoko bis hin zu maurischen Elementen nach seinem Geschmack. Das Märchenschloss auf dem luftigen Hügel bot dem Hof für die heissen Sommermonate einen Zufluchtsort, der einen atemberaubenden Blick über den Atlantik gewährt. Der Palácio Nacional de Mafra demonstriert als Klosterschloss den Grössenwahn von König João V. Doch die eigentliche Schatzkammer ist die Bibliothek. Lissabon, die Stadt der sieben Hügel, war eine stolze und reiche Metropole, als sie am 1. November 1755 die Folgen eines verheerenden Erdbebens zu spüren bekam. Über 60.000 Menschen starben an diesem Tag und nur wenige Gebäude konnten den immensen Naturkräften Stand halten. Der Palast der Marquis de Fronteira ist einer der wenigen, die wegen ihrer günstigen Hügellage das Beben unbeschadet überstanden. So zeugt der Renaissance-Palast vom Prunk des portugiesischen Adels zur Blütezeit Lissabons. Die Nachfahren des Bauherrn leben bis heute auf Fronteira. Kaum mehr als fünf Meilen vom Zentrum Lissabons entfernt, liegt das Schloss Queluz "welch ein Licht". Der rosarote Palast ist ein vollkommenes Beispiel für das portugiesische Rokoko. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Schlösserwelten Europas Regie: Jeremy J.P. Fekete Drehbuch: Jeremy JP Fekete