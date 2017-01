Disney Channel 23:20 bis 23:45 Comedyserie Dharma & Greg Das "kleine" Problem USA 2001 Stereo HDTV Merken Greg erhält Besuch von seinem ehemaligen Universitätsfreund Ray und dessen Frau Kate. Der Besuch birgt für Dharma eine überraschende Problematik: Ray und Kate sind beide kleinwüchsig, und Dharma stellt nach kurzer Zeit fest, dass sie Probleme hat, damit umzugehen. Ihre Unsicherheit geht so weit, dass sie sogar beschließt, eine Therapiegruppe zu gründen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jenna Elfman (Dharma Finkelstein) Thomas Gibson (Greg Montgomery) Shae D'Lyn (Jane) Susan Sullivan (Kitty Montgomery) Alan Rachins (Larry Finkelstein) Joel Murray (Pete) Mitch Ryan (Edward Montgomery) Originaltitel: Dharma & Greg Regie: J.D. Lobue Drehbuch: Chuck Lorre, Dottie Dartland, Rachel Sweet, Eddie Gorodetsky, Tor Alexander Valenza Kamera: Steven Silver Musik: Dennis C. Brown