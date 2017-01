Disney Channel 21:55 bis 23:20 Show Disney Magic Moments Disney Magic Moments - Die beliebtesten Schauspieler D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken George Clooney, Glenn Close, Anne Hathaway - Was haben diese drei gemeinsam? Sie alle sind große Schauspieler und sie alle übernahmen bereits Rollen für Disney. In dieser Folge der Disney Magic Moments präsentiert Ihnen Steven Gätjen ein Ranking von Deutschlands beliebtesten Schauspielern in Disneyfilmen und wirft mit Ihnen einen Blick auf das Leben Ihrer Lieblinge. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Steven Gätjen Originaltitel: Disney Magic Moments