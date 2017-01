Disney Channel 17:15 bis 17:45 Trickserie Disneys Kim Possible Sensationsmeldungen USA 2002 Stereo 16:9 HDTV Merken Ron verfolgt seinen Traum Star-Reporter zu werden und erfindet eine Liebesgeschichte zwischen Kim und einem Quarterback der Schulmannschaft. Das schmeckt Kim überhaupt nicht, und zu allem Überfluß wurde auch noch ein Luftschiff des Tiefkühl-Giganten Pop-Pop Porter gestohlen. Wie sich herausstellt, steckt Adrena-Lynn dahinter, ein Mädchen, das für ihre extremen Stunts bekannt ist. Star-Reporter Ron findet heraus, dass die Stunts alle gefaked sind und bringt dies in einer Reportage an die Öffentlichkeit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Kim Possible Regie: Chris Bailey Drehbuch: Laura McCreary Musik: Adam Berry Altersempfehlung: ab 6